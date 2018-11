Wade stoppt Fan-Magnet Suljovic in Schwechat

Heimpleite für Darts-Superstar Mensur Suljovic. Der Lokalmatador schied am späten Samstagabend bei den mit 250.000 Pfund dotierten "World Series of Darts Finals" in Schwechat gleich zu Beginn aus.

Der Weltranglisten-Siebente unterlag in der zweiten Runde dem frischgebackenen Europameister James Wade aus England glatt mit 3:6.

Dennoch kannte die Euphorie keine Grenzen. 2.500 Fans feuerten "The Gentle" im Multiversum an.

Neben dem Wiener mussten auch andere Kapazunder bereits früh die Koffer packen. Weltmeister Rob Cross (GB) verpasste mit einem 5:6 gegen den Waliser Jamie Lewis das Viertelfinale.

Auch für den Weltranglisten-Zweiten Peter Wright (GB), der mit 1:6 gegen Gerwyn Price (GB) unterging, und dessen schottischen Landsmann Gary Anderson (Weltmeister 2015 und 2016), der gegen den Engländer Dave Chisnall knapp mit 5:6 verlor, ist das Turnier bereits beendet.

