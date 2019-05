Weltmeister! Wilder mit Blitz-K.o. gegen Breazeale

Boxweltmeister Deontay Wilder hat seinen Schwergewichts-Titel nach WBC-Version mit einer Machtdemonstration verteidigt!

Der 33-jährige US-Amerikaner streckte seinen Landsmann Dominic Breazeale in Brooklyn mit einem harten rechten Haken zu Boden. Der konnte daraufhin nicht weitermachen, der Kampf war somit bereits nach 2:17 Minuten beendet.

Wilder verlängert dadurch seine beeindruckende Serie. "The Bronze Bomber" bleibt auch in seinem 42. Profikampf ungeschlagen. 41 Duelle konnte der 33-Jährige gewinnen, stolze 40 davon durch K.o. Einzig der Kampf gegen den Briten Tyson Fury endete in einem Unentschieden.

"Heute ist alles aus mir herausgekommen, nachdem es eine Menge Feindseligkeiten gegeben hatte und viele Worte gefallen sind. Das ist es, was Boxen so großartig macht", sagte Wilder nach dem Kampf.



(red)