Wesner heiß auf Titelfight: "Danach will ich ein Eis"

Das Sparring ist beendet, das Kampfgewicht so gut wie erreicht – jetzt wird es für Nicole Wesner ernst! Am Samstag (Einlass ab 17.30 Uhr) verteidigt die Box-Welmeisterin im Gym23 in Wien Liesing ihre Gürtel gegen die 24-jährige Bosnierin Pasa Malagic. Auf die Fans wartet nicht nur sportlich eine Show. Auch das "Who is Who" der "Dancing Stars" ist mit dabei.

Ringboy Stefanin

Allen voran Dimitar Stefanin, der als Ringboy kräftig einheizen will. "Ich habe mir eine spezielle Choreo ausgedacht", kündigt Wesners Tanzpartner aus der TV-Show an. Mit seiner Aktion löst er ein Versprechen ein: "Wenn wir das Finale erreichen, trage ich beim Titelfight die Runden-Tafeln durch den Ring", hatte er bei "Dancing Stars" gelobt. Eine Ankündigung, die am Samstag Wirklichkeit wird.

"Dancing Stars" fiebern mit

Das lassen sich auch die früheren Kollegen aus der Tanzshow nicht entgehen. Siegerin Lizz Görgl fiebert mit ihrem Ehemann Chris mit, Virginia Ernst kommt mit ihrer Ehefrau Dora, auch Peter Hackmair und Julia Burghardt (die mit Wesner und Stefanin gemeinsam den Double Dance absolvierten) sind dabei. Außerdem schaut Musical-Darsteller Drew Sarich – der als Rocky den Boxer auf der Bühne gab – ebenso zu wie Thaibox-Ikone Fadi Merza.

Eis als Belohnung

Prominente Namen, die es aber für Wesner im Ring nicht leichter machen. "Meine Gegnerin ist zäh", weiß sie. Aber dafür gibt es ja das harte Training. "Ich fühle mich gut vorbereitet", meint die 41-Jährige nach dem Ende der Sparring-Phase. Bei der traditionellen Abwaage am Freitag hat sie ein Kampfgewicht von weniger als 61,2 Kilogramm erreicht. Das Ziel im Ring: "Ganz klar ein Sieg durch K.o. – auch wenn man das nicht planen kann." Und danach? "Dann will ich ein Eis. Ich bin total Eis-verrückt, das steht ganz oben auf meiner Liste!"

