Williams: So lief Thiem-Eklat bei French Open

Der Pressekonferenz-Eklat rund um Dominic Thiem bei den French Open hat für hohe Wellen gesorgt, sogar US-Schauspielerin Whoopi Goldberg gegen den Österreicher aufgebracht.

Vor dem Start des Rasen-Klassikers in Wimbledon nahm nun Serena Williams dazu Stellung. Nachdem die US-Amerikanerin ihr Spiel verloren hatte, musste der siegreiche Lichtenwörther seinen Medientermin im größten Raum abbrechen und in einen kleineren wechseln. "Ich bin doch kein Junior mehr", hatte der 25-Jährige gepoltert und verschwand.

Seitenhieb auf Thiem

Auch die 37-jährige ehemalige Weltranglisten-Erste sah vor dem dritten Grand Slam des Jahres einen Fehler der Organisatoren. "Ich habe sie gebeten, mich in den kleineren Raum zu setzen, habe ihnen gesagt, ich kann ja später wiederkommen. Aber dann haben sie Thiem rausgeholt. Das war nicht cool", schilderte Williams.

"Ich hab ihnen dann gesagt: ,Ihr seid so unhöflich'. Das ist, was ich gesagt habe, und am nächsten Tag hatte ich eine ,schlechte Persönlichkeit'", ließ Williams einen kleinen Seitenhieb in Richtung Thiem fallen. Österreichs Nummer eins hatte in seinem Ärger der US-Amerikanerin unterstellt, eine "schlechte Persönlichkeit" zu sein.

"Habe ihn immer gemocht"

"Ich bin für ihn aufgestanden, also verstehe ich nicht, warum ich eine schlechte Persönlichkeit habe, wenn ich den Veranstaltern gesagt habe, dass es falsch war, was sie getan haben", so die frühere Weltranglisten-Erste weiter.

Doch nun ist alles geklärt. Die beiden haben sich ausgesprochen. "Ich habe ihn immer gemocht, ich mag ihn auch noch immer. Als Spieler ist er unglaublich."

Das könnte Sie auch interessieren:

(wem)