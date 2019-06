Jacht brannte! Klitschko musste gerettet werden

Wladimir Klitschko wollte mit seiner gecharterten Motorjacht von Mallorca nach Ibiza übersetzen, als bei hohem Wellengang sieben Seemeilen vor der Balearen-Insel ein Feuer im Maschinenrauch des Bootes ausbrach.

Dichte Rauchwolken sorgten für Lebensgefahr an Bord, um 1.30 Uhr verständigte die Crew des Schiffs per Notruf die Küstenwache. Der 43-jährige Klitschko und seine Familie wurden umgehend gerettet, das Feuer noch auf hoher See gelöscht.

"Danke an die mallorquinische Feuerwehr und auch an unsere Crew an Bord", erklärte Klitschko gegenüber der "Bild"-Zeitung. "Alle taten ihr Bestes, die Lage unter Kontrolle zu bringen und uns so schnell wie möglich an Land zu holen."

Der einstige Schwergewichts-Champ konnte aber bereits wieder scherzen: "'Kein Tag ohne Adrenalin' ist mein Motto. Diesen Wunsch nahm das Schicksal dieses Mal wohl etwas zu wörtlich."

(Heute Sport)