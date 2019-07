Zu schnell! Boris Becker ist seinen Führerschein los

Tennis-Ikone Boris Becker sorgt wieder einmal für Wirbel. Weil er zu schnell unterwegs war, hat ihm die Polizei nun den Führerschein abgenommen. Innerhalb von vier Monaten wurde er zwei Mal geblitzt, jetzt ist der "Deckel" für die nächsten sechs Monate weg.

Mit seinem Mercedes wurde die Tennis-Legende in einer 30er-Zone in Putney, im Südwesten von London erwischt, zwei Mal an der selben Stelle im März und Juni - 44 km/h reichten dafür schon aus.

Der 51-Jährige hatte zuvor schon fleißig Punkte auf seinem Verkehrssünder-Konto gesammelt, nun kommt die Quittung mit sechs Monaten Führerschein-Entzug und einem Bußgeld von 1900 Euro.

Das Gericht in London lässt ausrichten, dass Becker die Strafe bereits akzeptiert hat.

Das könnte Sie auch interessieren:

(pip)