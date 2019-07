Zverev mit Bauchfleck, Sensation bei den Damen

Der Rasen-Klassiker von Wimbledon startete aus deutscher Sicht mit einem Desaster: Sieben Spielerinnen und Spieler traten an, alle flogen in Runde eins raus. Auch Alexander Zverev.

Die Nummer fünf der Tennis-Welt musste sich der Nummer 124, Jiri Vesely, mit 6:4, 3:6, 2:6, 5:7 geschlagen geben.

Auch ein zweiter Top-Ten-Spieler musste sich verabschieden. Der griechische Youngster Stefanos Tsitsipas unterlag dem Italiener Thomas Fabbiano mit 4:6, 6:3, 4:6, 7:6, 3:6.

Djokovic ohne Mühe

Keine Blöße gab sich Novak Djokovic. Der topgesetzte Titelverteidiger ließ Philipp Kohlschreiber keine Chance – 6:3, 7:5, 6:3.

Überraschung bei den Damen: Naomi Osaka, Nummer zwei im WTA-Ranking, scheiterte in Runde eins an der Kasachin Julia Putinzewa in 1:35 Stunden mit 6:7, 2:6.

Am Dienstag wird es auch aus rot-weiß-roter Sicht spannend. Dominic Thiem trifft im zweiten Match nach 12 Uhr auf Sam Querrey (US).

Das könnte Sie auch interessieren:

(red)