"Das entscheidet heute die Abfahrt in Kitzbühel"

Die Abfahrt am Freitag in Kitzbühel – das ist neu, die Favoriten bleiben aber die alten. Allen voran Beat Feuz, auch Hannes Reichelt habe ich am Zettel.

Umfrage Wer gewinnt die Hahenkamm-Abfahrt 2019? - Hannes Reichelt, der Schnellste aus dem Abschlusstraining

- Beat Feuz

- Vincent Kriechmayr

- Matthias Mayer

- Dominik Paris

- Max Franz

- Christof Innerhofer

- Adrien Theaux

- Aleksander Aamodt Kilde

- Daniel Danklmaier

- Ein Außenseiter, den ich auf dieser Liste vergeblich suche

Die schlechte Sicht wird heute das Rennen mitentscheiden. Ist es auf der Streif dunkel, beutelt es dich als Fahrer noch wilder durch, weil du die Schläge nicht siehst. Es wird brutaler, anstrengender und eine Schlüsselstelle noch wichtiger: die Steilhang-Ausfahrt.

Dort, wo gestern im Training Thomas Tumler schwer stürzte. Diese Stelle ist nicht so gefährlich, weil du dort im Fangzaun sanfter landest als wo anders auf der Streif.

Aber: Sie ist bei flachem Licht die schwierigste in Kitzbühel. Wenige Grad entscheiden bei der Einfahrt, Hundertstel Sekunden bei der Ausfahrt – drei bis vier km/h mehr im Flachstück, das ist der Sieg.

