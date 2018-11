ÖEHV-Cracks schmolz das Eis davon – Spiel-Abbruch!

Österreich und Norwegen war kein voller Ländertest vergönnt. Den Eishockey-Cracks schmolz das Eis beim Vier-Nationen-Turnier in Danzig, Polen, unter den Kufen weg.

Das Spiel musste am Freitag beim Stand von 1:0 für die ÖEHV-Auswahl abgebrochen werden. Nur ein Drittel war zu diesem Zeitpunkt vergangen.

Schräg: Es war nicht die erste Panne für die Österreicher. Teamchef Roger Bader konnte gegen Norwegen nur drei Linien aufbieten, weil ein Teil seiner Mannschaft noch immer auf das verschollene Gepäck wartete.

Am Frankfurter Flughafen waren die Taschen mit der Ausrüstung von elf Spielern verloren gegangen und nicht wie versprochen pünktlich ins Hotel nachgeliefert worden.

So das Schicksal mitspielt, kommt es am Samstag zum Länderspiel gegen Dänemark, am Sonntag folgt das Duell mit Polen.

(Heute Sport)