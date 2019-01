ÖSV startet mit Kitz-Sieg, Horror-Sturz von Italiener

Zum zweiten Mal nach 2017 machte der Europacup-Tross der Skifahrer Station auf der Hahnenkamm-Abfahrt. Und der Auftakt auf der Streif hätte für Österreich nicht besser verlaufen können: Daniel Danklmaier fuhr vor den beiden Schweizern Nils Mani und Lars Rösti zum Sieg.

"Es war nicht leicht, nach zwei Bestzeiten locker am Start zu stehen“, erklärte der Steirer Danklmaier im ORF-Interview. "Ich wollte nur eine technisch saubere Fahrt hinlegen, das ist mir gelungen."

Allerdings war bei den Europacup-Abfahrern bereits am Oberhausberg Schluss. Hausberg-Kante, Traverse und Zielschuss sind den Ski-Assen aus dem Weltcup vorbehalten. Am Dienstag steht das erste Training der Weltcup-Athleten auf dem Programm – mit Danklmaier, der sich dabei sowohl für den Super-G als auch die Abfahrt qualifizieren will.

Streif zeigt bei Horror-Sturz erstmals ihre Zähne

Für eine erste Schrecksekunde sorgte der Italiener Federico Paini. Der 23-Jährige stürzte schwer, das Rennen wurden wegen der folgenden Helikopter-Taubergung für längere Zeit unterbrochen. Paini wurde mit dem Verdacht auf eine Knieverletzung ins Krankenhaus abtransportiert.

