ÖSV gibt ein Update zu Hirschers Entscheidung

Superstar Marcel Hirscher lässt sich noch nicht in die Karten blicken, ob er zum Saisonstart in Sölden die Jagd auf den neunten Gesamtweltcup in Folge eröffnen wird. Auch das Karriereende steht im Raum.

Am Dienstag verschickte der ÖSV eine Aussendung, die einen Hinweis liefern könnte. Marcel Hirscher steht im Aufgebot, wie Anna Veith bei den Damen.

Aber: Der ÖSV schießt selbst via Twitter nach, dass Hirscher noch nicht entschieden habe, ob er tatsächlich weiterfahre.

Auch bei Veith ist noch nicht zu hundert Prozent klar, wie es weitergeht. Die Salzburgerin erholt sich von einem Kreubandriss, will im Juni entscheiden, wie es weitergeht.

