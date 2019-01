10 Dinge, die Sie nicht über Hirscher wussten

Marcel Hirscher hat sieben Mal den Gesamtweltcup gewonnen. Er ist Doppel-Olympiasieger, fährt auf Atomic-Latten, ist verheiratet und hat einen Sohn. Am Samstag greift der Ski-Star nach seinem dritten Slalom-Sieg in Kitzbühel. So weit, so bekannt. Aber: Wussten Sie auch folgendes?

1. Marcel Hirscher war nicht immer Seriensieger. Sein erstes Weltcup-Rennen bestritt er 2007 in Lenzerheide. Er belegte den 24. und drittletzten Platz. Zur Info: Weil es sich um das Weltcup-Finale handelte, waren beim Riesentorlauf nur 30 Läufer inklusive Junioren-Weltmeister (Hirscher) startberechtigt.

2. Wie lernt und merkt sich Hirscher die Slalom-Kurse? "Mein System ist eine Zahlenkombination. Zehn Schwünge bis zur ersten Vertikale, sieben bis zum Übergang ins Steile, drei Tore bis zum nächsten Rhythmusbrecher und so weiter", erklärt der Topstar im offiziellen Hahnenkamm-Magazin "Kitz Race". "6-12-3-9-15, man entwickelt ein Schwungschema. Letztendlich weiß man immer, wie viele Tore es bis zur nächsten kritischen Stelle sind."

3. Hirschers Lieblingsmovie? "Tage des Donners" mit Tom Cruise in der Hauptrolle. "Ein NASCAR-Film, schwerer Unfall, alles ganz schlimm, aber der Held kommt wieder, kämpft sich zurück. Geheult habe ich, wie ich das als Junger gesehen habe." Auch mit TV-Serien kennt sich Hirscher aus. Mit Frau Laura schaut er Game of Thrones. "Das hat uns gefesselt."

4. Hirscher kann sich für viele Musik-Richtungen begeistern, aber: "Dass ich mir im Auto freiwillig Volksmusik anhöre oder Schlager, das spielt’s nicht." Und Klassik? "Da muss ich einen richtig schlechten Tag haben."

5. Verwendet Marcel Hirscher Parfum? "Selten. Wenn, dann anstandshalber."

6. Müsste Hirscher eine Henkersmalzeit bestellen, würde sie wie folgt aussehen: "Kaspressknödel. Ein richtig gutes Rindsfilet, natürlich bio, mit Erdäpfeln." Nachspeise? Kaiserschmarren mit Apfelkompott."

7. Zumindes eine Stunde pro Tag will Hirscher niemanden sehen, hören und riechen. "Egal, wo ich bin. Ich brauche Zeit, um bei mir zu sein, nachzudenken, was geschieht und was mit mir geschieht. Es reicht, wenn ich alleine im Auto bin."

8. Materieller Luxus spielt im Leben Hirschers eine untergeordnete Rolle. Was er sich ab und an leistet? "Was Gescheites zu essen. Das ist nicht billig, aber ich will und muss etwas Vernünftiges essen."

9. Hirscher findet nach wie vor Bereiche, in denen er Luft nach oben sieht. Zum Beispiel bei der richtigen Hotel-Wahl. "Wenn ich wo wohne, wo bis zwei Uhr in der Früh die Musi spielt und es unmöglich ist zu schlafen, weil man den Bass bis in den Körper spürt, dann hat man da ein echtes Verbesserungsverlangen."

10. Hirscher ist kein Fan von Selfies. "Autogrammschreiben ist mir lieber."

