3:2! KAC gleicht im Finale gegen die Caps wieder aus

Hochspannung in der Finalserie der Eishockey-Liga. Dem KAC gelang mit einem 3:2-Heimerfolg (0:0, 3:0, 0:2) über die spusu Vienna Capitals das nächste Comeback. Die Kärntner stellten in der Best-of-Seven-Finalserie auf 2:2.

Das nächste Duell steigt bereits am Ostermontag (17 Uhr) in Kagran. Dann sind die Wiener wieder der Favorit, denn bisher gab es in der Finalserie nur Heimerfolge. Der Sieger hat am Mittwoch (20.20 Uhr) den ersten Match-Puck.

Starkes KAC-Mitteldrittel

In einem hart umkämpften ersten Drittel starteten die Klagenfurter spielbestimmend. Die Caps kassierten viele Strafen, ließen aber mit starkem Penalty-Killing nichts zu.

Das änderte sich im zweiten Drittel. Bischofberger stürmte nach abgesessener Strafe von der Bank aufs Eis, erzeugte so Überzahl für die Kärntner. Und traf zum 1:0 (25.). Peterson erhöhte im Powerplay auf 2:0 (36.), Neal legte in Überzahl das 3:0 nach (37.).

Den Caps gelang auch aufgrund der vielen Strafen bis zur Schlussphase nur wenig. Erst in den letzten zehn Minuten drehten die Wiener auf. Rotter fälschte in der 50. Minute einen Olden-Schuss zum 1:3 ab, Tessier verkürzte in der 53. Minute auf 2:3. Den Ausgleich verpasste Holzapfel mit einem Shorthander in der 57. Minute.

(wem)