Aprilscherz-Gefahr! Felix Neureuther wird "Sänger"

Achtung Aprilscherz-Gefahr! Felix Neureuther will uns nach dem Ende seiner Ski-Karriere wohl ein wenig reinlegen. Der Deutsche verkündet stolz, dass er ab sofort Sänger werden will, seine Single kommt ausgerechnet am Montag, den 1. April auf den Markt.

"Ich glaube, jetzt kann ich es auch sagen: Ich bin ein riesengroßer Musikfan und ich habe mich entschieden, ich werde Sänger", erklärt Neureuther. Doch das wollen wir ihm nicht so ganz glauben. Da hilft auch nicht das "Beweisfoto" im Tonstudio.

"Ich bringe am Montag meine erste Single raus", beharrt Neureuther. Das glauben wir natürlich erst, wenn wir's hören!

(pip)