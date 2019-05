Body-Check! NHL-Freund turtelt mit Lindsey Vonn

Body-Check mal anders. Nashville-Verteidiger P. K. Subban genießt die Sommerpause der NHL. Mit seinen Predators musste sich der Eishockey-Star schon in Runde eins der Play-offs verabschieden. Trost gibt's am Strand von Miami, in den Armen seiner Freundin.

Die steht Subban in Sachen Ruhm um nichts nach: Ski-Queen Lindsey Vonn erholt sich von ihrer Knie-Operation und gewöhnt sich wenige Monate nach ihrem endgültigen Rücktritt vom Ski-Sport an ihr neues Leben.

Gemeinsam turteln die beiden in Miami Beach, geben dabei ein beliebtes Ziel für amerikanische Paparazzi ab. Schwester Karin Kildow teilte schon am Montag ein gemeinsames Bild mit dem Liebespaar, bezeichnete sich dabei humorig als "bestes drittes Rad".

Vonn: "Fünf Wochen ist meine Operation am Knie her. Seitdem habe ich nicht viel trainieren können. Am letzten Wochenende war ich am Strand von Miami. Keine Muskeln, neue Narben und Cellulite zur Schau gestellt."

Selbstbewusst fügte sie an: "Obwohl ich komplett außer Form bin, bin ich stolz auf meinen Körper und schäme mich nicht, im Bikini herumzulaufen."

