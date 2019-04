Caps-MVP Peter Schneider vor Wechsel ins Ausland

Nicht einmal 36 Sekunden trennten die spusu Vienna Capitals am Dienstag vom Finale der heimischen Eishockey-Liga EBEL. Red Bull Salzburg drehte das zwischenzeitliche 0:2 in einen Overtime-Sieg um, stellte in der "Best of seven"-Serie auf 3:3 und erzwang das Entscheidungsspiel am Freitag in Wien.

Mit "heute.at" können Sie ab sofort Tickets für Spiel sieben der Serie gewinnen.

Vor dem Showdown liegen die Nerven der Fans blank. Eine Pleite würde das Saisonaus bedeuten und gleichzeitig womöglich das letzte Spiel von Fan-Liebling Peter Schneider im gelben Trikot sein.

Der 28-Jährige dominierte in der aktuellen Spielzeit die Liga. 35 Tore und 34 Assists brachten ihm Platz eins in der Wahl zum wertvollsten Spieler der Liga ein. Der MVP spielte sich mit seinen Top-Leistungen aber auch in die Notizblöcke anderer Klubs.

Die Caps drohen ihren Goalgetter zu verlieren. Glaubt man dem schwedischen Journalisten Johan Svensson, der für die Zeitungen "Kvällsposten" und "Expressen" schreibt, seinen Informationen nach habe Schneider beim EHC Biel in der Schweiz bereits unterschrieben oder stehe kurz davor. Schneider sei auch bei den Malmö Redhwaks in Schweden ein Thema gewesen.

Ser inte ut att bli något av Peter Schneider som vräkt in poäng i Vienna Capitals, i Malmö Redhawks. De uppgifterna jag har är att han är nära/har signat med en klubb i Schweiz. — Johan Svensson (@MrMadhawk) April 6, 2019

Der Crack aus Klosterneuburg spielt aktuell seine zweite Saison in der EBEL. Zuvor spielte er am US-College in Notre Dame und später in der amerikanischen Profi-Liga ECHL für Indy Fuel, die Florida Everblades und Kalamazoo Wings.

In seinen Jugendjahren hatte Schneider ab 2007 in Tschechien und der Slowakei seine Ausbildung genossen.



(SeK)