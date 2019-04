Caps müssen gegen Bullen ins Entscheidungsspiel

Halbfinal-Krimi! Die spusu Vienna Capitals haben das sechste Spiel der Best-of-Seven-Serie gegen Red Bulls Salzburg in der Overtime mit 2:3 verloren. Besonders bitter: die Caps gaben eine 2:0-Führung aus der Hand.

Damit fällt die Entscheidung am Freitag im Entscheidungsspiel. Der Sieger steht im Finale gegen den KAC.

Die überlegenen Wiener gingen in der letzten Minute des ersten Drittels mit 1:0 in Front. Nödl fälschte einen Nissner-Schuss unhaltbar zur Caps-Führung ab (20.).

Im zweiten Drittel legte Wall das 2:0 nach – unter kräftiger Mithilfe von Bullen-Keeper Michalek, dem der Puck unter der Achsel durchrutschte (33.). Bis zur 49. Minute schauten die Caps wie die sicheren Sieger aus.

Doch die Salzburger gaben nicht auf, kämpften sich im Schlussdrittel in die Overtime. Nach einem Dorion-Patzer verkürzte Raffl in der 49. Minute auf 1:2, ehe O´Neill in der letzten Spielminute den Puck zum 2:2 ins Kreuzeck knallte.

In der vierten Overtime im sechsten Spiel behielten die Salzburger die Nerven. Im Powerplay spielte Duncan auf den freien Herburger, der aus kurzer Distanz den 3:2-Endstand erzielte, seine Bullen in den Showdown am Freitag schoss.

