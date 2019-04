Verrät Hirscher hier, dass er im Winter weitermacht?

Macht er weiter oder hängt er nach acht Gesamtweltcupsiegen in Folge in diesem Sommer die Skischuhe an den Nagel? Die Zukunft von Ski-Superstar Marcel Hirscher ist offiziell noch immer ungewiss.

Doch jetzt hat sich der 30-Jährige womöglich verplappert. Als er bei der "Romy"-Gala für seinen Nightrace-Sieg in Schladming für den "TV-Moment des Jahres" ausgezeichnet wurde, bedankte er sich mit folgenden Worten:

"Dieser Preis gehört eigentlich den Zusehern. Und genau deswegen gibt es diesen Preis, weil soviele Leute beim Skisport zuschauen. Und dafür möchte ich Danke sagen und hoffe, dass das in Zukunft weiterhin so bleibt. Ich freue mich aktuell wenn der Sommer kommt, aber bald ist wieder Winter und dann geht es wieder weiter."

Im Winter geht es also weiter – wenn das mal nicht ganz nach einer Fortsetzung seiner einzigartigen Karriere klingt...

(Heute Sport)