Diese Promis zittern bei der Kitzbühel-Abfahrt mit

Weil die Abfahrt schon am Freitag stattfand, war die Promi-Dichte in Kitzbühel geringer als gewöhnt. Nur die "üblichen" Verdächtigen fieberten am Fuße der Streif mit den Fahrern mit.

Die Formel-1-Legenden Bernie Ecclestone und Gerhard Berger drückten die Daumen. Auch der ehemalige Streif-Champion Franz Klammer ließ sich blicken.

Die deutsche Ski-Legende Maria Höfl-Riesch kam mit ihrem Gatten Marcus, auch Schauspieler Tobias Moretti und DJ Ötzi feuerten die waghalsigen Weltcup-Fahrer an.

Die Veranstalter hoffen auf mehr Promis am Samstag, wenn Marcel Hirscher und Co. den Slalom bestreiten.

