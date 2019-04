Dramatisches 3:2! KAC ist zum 31. Mal Meister

Der KAC ist zum 31. Mal österreichischer Eishockey-Meister. Die Kärntner verwerteten ihren "Matchpuck" gegen die Vienna Capitals mit einem 3:2-Sieg in der Overtime und entschieden die Best-of-Seven-Serie für sich.

Die hart umkämpfte Serie geht mit 4:2 für den KAC zu Ende. Wie auch schon in den vorigen fünf Spielen ging es rasant zur Sache, wurden keine Geschenke verteilt. Den besseren Anfang erwischten diesmal die spusu Vienna Capitals, Chris De Sousa (11.) sorgte für Hoffnung in Gelb-Schwarz.

Im zweiten Drittel gelang Patrick Harand der Ausgleich (21.), Raphael Rotter (26.) stellte die Führung für die Capitals wieder her, mit 2:1 ging es ins letzte Drittel.

Der KAC wollte unbedingt schon den Titel fixieren, in der 53. Minute sorgte Nicholas Petersen für Jubel in der Halle - Ausgleich zum 2:2! Die Klagenfurter drückten auf den Siegestreffer, es ging aber in die Overtime.

Die Verlängerung war an Spannung nicht zu überbieten, der KAC überstand vier Minuten in Unterzahl, auch die Caps fassten eine Strafe aus. Fünf Minuten vor dem Ende zuckte die Stadthalle komplett aus, Adam Comrie packte den Championship-Winner aus und traf zum 3:2-Sieg.

Das könnte Sie auch interessieren:

(pip)