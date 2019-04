Final-Schiri bei KAC-Titel-Party? "Heute" klärt auf!

Am Donnerstag feierte der KAC nach dem 3:2-Sieg (0:1, 1:1, 1:0, 1:0) gegen die Vienna Capitals den 31. Meistertitel bis spät in die Nacht hinein. Einige Fans erspähten bei der Titel-Party in Klagenfurt auch die Referee-Zwillinge Nikolic, die in Spiel vier und fünf mit einigen harten Entscheidungen für helle Aufregung sorgten.

Feierten die Final-Referees den Titel mit dem KAC? (Bild: GEPA-pictures.com) Feierten die Final-Referees den Titel mit dem KAC? (Bild: GEPA-pictures.com)

Die spusu Vienna Capitals und die Schiedsrichter-Brüder Manuel und Kristijan Nikolic - das wird keine Freundschaft mehr. Manuel leitete Game 4 in der "Best-of-Seven-Serie", das die Caps in Klagenfurt mit 2:3 verloren, Kristijan pfiff bei der 0:2-Heimpleite in Wien. In beiden Spielen trafen die Referee-Zwillinge fragwürdige Entscheidungen gegen die Caps.

"Ich hoffe, dass in Spiel sechs keiner der Nikolic Familie pfeift", motzte Peter Schneider von den Vienna Capitals, sein Wunsch wurde erfüllt, trotzdem gab es eine 2:3-Pleite in der Overtime, die dem KAC den 31. Titel brachte. Nun tauchten Bilder der beiden Schiedsrichter auf der KAC-Meisterfeier im Teatro auf.

Caps-Fans erspähen Schiri-Brüder bei KAC-Titelparty

Die Fotos wurden von einem Caps-Fan geknipst und machen in Internet-Foren die Runde. Sind die Nikolic-Brüder also KAC-Fans? Die klare Antwort heißt Nein! Ein Sprecher der EBEL klärt auf "Heute"-Nachfrage auf:

"Das war eine ganz normale Saisonabschlussfeier, wie sie jedes Jahr am Ort des letzten Spieles stattfindet, von der EBEL organisiert. Die Herren Nikolic hatten einen Tisch fernab der Spieler, haben nicht mit ihnen gefeiert, wie das von den Caps hochstilisiert wird. Das kommt vor, dass dort Spieler und Schiedsrichter aufeinandertreffen. Vor zwei Jahren, als die Caps den KAC in Klagenfurt sweepten, fand die Feier im selben Lokal statt."

Ob es nie Thema war, dass die Anwesenheit der Brüder nach der Unruhe vor Spiel sechs kein gutes Bild abgebe? "Nein. Wir sperren unsere Leute nicht aus, weil sie aus unserer Sicht einen guten Job gemacht haben", heißt es von der EBEL abschließend.

Manuel Nikolic wurde übrigens von der International Ice Hockey Federation (IIHF) als einer von 16 Referees für die Weltmeisterschaft in der Slowakei (Bratislava und Kosice) nominiert. Mit dem Tiroler kommt erstmals seit 23 Jahren wieder ein österreichischer Head-Schiedsrichter auf höchster Ebene zum Einsatz.

