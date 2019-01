Genial! Siebenhofer gewinnt Abfahrt in Cortina

Die Tofana strahlt in Rot-Weiß-Rot! Ramona Siebenhofer hat sich bei der Abfahrt in Cortina ihren ersten Weltcup-Sieg geschnappt. Die 27-Jährige gewann vor Ilka Stuhec (SLO) und Stephanie Venier. Die Tirolerin jubelt über ihr erstes Weltcup-Stockerl.

In der Nacht hat es in Cortina geschneit, daher musste der Start nach unten verlegt werden. Zwischen den mächtigen Tofana-Felsen ging es los.

Es sollte der ganz große Tag der Ramona Siebenhofer werden. Mit Nummer 17 knallte die Salzburgerin die absolute Bestzeit in den italienischen Schnee: "Ich habe zwar ein kleines Hoppala hingelegt beim Start, aber sonst habe ich alles super erwischt. Ich kann nicht beschreiben, was da gerade passiert ist." Im 111. Weltcup-Rennen wurde es also der erste Sieg.

Venier fährt auf's Stockerl

Großer Jubel herrschte auch bei Stephanie Venier, die Tirolerin schaffte es als Dritte erstmals in ihrer Karriere auf's Weltcup-Stockerl: "Für weiter vorne habe ich eindeutig zu viele Fehler gemacht, aber ich bin froh, dass ich gut runtergekommen bin."

Ebenfalls stark präsentierte sich Tamara Tippler, sie belohnte sich als Siebente mit einem Top-10-Ergebnis.

Vonn bei Comeback auf Rang 14

Die Abfahrt war auch der Tag der Comebacks. Conny Hütter fuhr bei ihrer Rückkehr auf Platz neun, Lindsey Vonn hatte einen großen Fehler nach der Panorama-Kurve mit dabei, für die US-Amerikanerin wurde es Rang 15.

