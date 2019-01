Hand verletzt! Jansrud nach Kitz-Sturz operiert

Nach dem Italiener Federico Paini in der Europacup-Abfahrt am Montag warf die "Streif" in Kitzbühel nur einen Tag später mit dem Norweger Kjetil Jansrud auch den ersten Superstar ab.

Zum Nachlesen:

"Eisig, unruhig!" Das sagen die Ski-Asse über die Streif

Der 33-Jährige brach sich bei seinem Sturz im ersten Training auf der Hahnenkamm-Abfahrt zwei Finger und wurde bereits erfolgreich operiert.

Der Hahnenkamm-Sieger von 2015 fällt jetzt allerdings auf unbestimmte Zeit aus. Das bedeutet, dass er auch um die Ski-WM in Aare zittern muss. Bereits am 5. Februar steht im hohen Norden Schwedens das erste Abfahrtstraining auf dem Programm – ob mit oder ohne dem großen Mitfavoriten Jansrud wird sich zeigen...

"1:0 für die Streif! Aber ich werde in Kürze wieder da sein", schreibt der Norweger auf Instagram.

Das könnte Sie auch interessieren:

(Heute Sport)