Hirscher wechselt Windeln statt Geheimtraining

Nach dem abgesagten Weltcup-Start in Sölden kämpfen die Ski-Herren weiterhin mit der Natur. Der RTL am Rettenbachferner fiel den Schneemassen zum Opfer, in zwei Wochen soll es in Levi endlich zur Sache gehen. Doch das Training für das Rennen im hohen Norden gestaltet sich ebenfalls schwierig.

Marcel Hirscher, Manuel Feller und Co. scharren schon mit den Hufen. Doch sie müssen sich noch bis zum 18. November gedulden, da steigt der Slalom in Finnland. Das Training für das erste Herren-Rennen der Saison läuft aber nicht nach Wunsch.

Katastrophale Bedingungen in Levi

Wie die Krone berichtet war für Hirscher und Co. ein Geheimtraining in Levi angedacht, doch die Bedingungen sind aktuell katastrophal. Schlechte Sicht, zu weiche Pisten, an ein sinnvolles Training war nicht zu denken.

Daher entschied sich Österreichs Sportler des Jahres lieber bei der Familie zu Hause zu bleiben. "Ich bin optimistisch, dass Marcels Slalom-Motor auch mit wenig Trainingsumfang bis Levi ins Laufen kommt", bleibt auch Trainer Mike Pircher cool.

Während Hirscher daheim bei seinem Sohn die Windeln wechselt, bereiten sich Manuel Feller, Michael Matt und Marco Schwarz im Schnalstal in Südtirol vor. Dort gibt es eine "Kopie" des Hangs in Levi.

Das könnte Sie auch interessieren:

(Heute Sport)