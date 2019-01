Jetzt wackelt auch noch die Abfahrts-Startzeit

Aufregung um den Kitzbühel-Terminkalender. Am Donnerstag würfelte die FIS das Programm völlig durcheinander. Für Samstag ist Schneefall angesagt, die Abfahrt hätte gewackelt.

Darum wird die Königsdisziplin ausnahmsweise schon am Freitag (11:30 Uhr, "heute.at" tickert live) absolviert. Das stößt vielen Fans sauer auf. Die gekauften Eintrittskarten zählen für den entsprechenden Tag, unabhängig vom ausgetragenen Rennen. Wer sich ein Ticket für die Abfahrt gesichert hatte, sieht damit nun am Samstag den Slalom. Am Sonntag steigt der Super-G.

Der Großteil der Fahrer ist glücklich mit der Entscheidung, da die Durchführung der Rennen im Vordergrund stehe. Die Durchführbarkeit wäre für die Abfahrt am Samstag nicht gesichert gewesen.

Renndirektor über Startzeit



Nach der Vorverlegung auf Freitag drohen aber neuerliche Verschiebungen. Keine Angst – dieses Mal geht es nicht um Tage, sondern einen deutlich kleineren Zeitraum.

FIS-Renndirektor Markus Waldner verriet: "Wenn's nicht supergut ist um 11:30 Uhr können wir sicher noch eine halbe Stunde warten, dass wir ein faires, tolles Rennen haben."

Alle Ski-Fans sollten also genügend Zeit einplanen, die Mittagspause womöglich um ein weiteres halbes Stündchen ausdehnen.

