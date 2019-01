Kitzbühel-Champion Paris grölt in Heavy-Metal-Band

Streif-Spezialist Dominik Paris! Zum bereits dritten Mal nach 2013 und 2014 krallte sich der 29-Jährige die "Goldene Gams". "Ich kann die Emotionen gar nicht beschreiben, das ist einfach unglaublich", rang der Südtiroler nach Worten.

Was viele Fans nicht wissen: Paris ist nicht nur ein begnadeter Abfahrer, sondern auch Musiker. Vor einiger Zeit gründete er die Metal-Kombo "Rise OF Voltage", im Sommer erschien das erste Album "Time". Der Skifahrer schrieb alle Texte, er glänzt als stimmgewaltiger Sänger. "Eigentlich ist es kein Singen, sondern ein Brüllen. Ein wichtiges Ventil für mich", erklärt der zwölffache Weltcup-Sieger, der mitunter auch zur Gitarre greift. "Musik ist ein wichtiger Teil meines Lebens. Ich höre immer Musik, das regt mich an."

Neugierig geworden? Hier können Sie den Song "You Will" hören.





Kitzbühel Abfahrt



