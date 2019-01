Lindsey Vonn gibt ihren Fans Rücktritts-Rätsel auf

Große Emotionen und eine harte Entscheidung für Lindsey Vonn! Der Comeback-Versuch in Cortina lief nicht nach Wunsch, nach dem Ausfall im Super-G weinte der US-Superstar bittere Tränen. "Eigentlich wollte ich nicht aufhören. Aber ich kann nicht mehr, die Schmerzen sind zu groß. Ich weiß nicht, was ich noch machen soll", weinte sie vor laufender Kamera. Beendet sie die Karriere sofort? Nun verrät die 34-Jährige, wann die Entscheidung fallen soll.

Zunächst hatte Vonn geplant, die Saison noch zu Ende zu fahren. Den 86-Siege-Rekord von Schweden-Ikone Ingemar Stenmark will sie unbedingt knacken. Derzeit hält sie bei 82 Weltcup-Siegen. Doch auf die Frage, ob sie sofort zurücktreten werde, meinte sie dann: "Ich denke schon. Ich wollte nicht, dass ich mit 40 oder 50 nicht mehr laufen kann."

Wenig später stellte sie klar, wann genau die Entscheidung fallen wird: "Noch diese Woche", gibt der US-Skiverband bekannt. Fest steht: Kommendes Wochenende stehen die Abfahrt und der Super-G in Garmisch am Programm, die nächsten Speed-Events sind dann schon die WM-Rennen in Are. "Ich bin nicht sicher, ob ich in Garmisch sein werde", kündigte Vonn an. "Ich muss in den kommenden Tagen einige harte Entscheidungen treffen."

(heute.at)