Lindsey Vonn kündigt nach Rücktritt ihre Biografie an

Mit Bronze bei der WM in Aare bekam Lindsey Vonn doch noch ihr Happy-End. Nach unzähligen Verletzungen hat die US-Amerikanerin im Februar offiziell ihren Rücktritt bekannt gegeben.

Nun hat die 34-Jährige ihre Biografie mit dem Titel "Rise: My Story" angekündigt. Das Buch soll 2020 erscheinen. Wie sie gegenüber der Nachrichtenagentur AP erzählte, möchte sie darin die "epische Geschichte", wie sie sich vom Kind in Minnesota zur Ski-Queen entwickelte, erzählen.

Sie hoffe, dass sie mit ihren geteilten Erfahrungen auch anderen Frauen Mut machen könne. Auf Instagram postete sie: "Es war ein therapeutischer Prozess über mein Leben und alle Erfahrungen zu sprechen. Ich habe viel durchgemacht und damit meine ich nicht nur meine Unfälle auf der Rennstrecke."

Das Projekt wird gemeinsam mit dem Autor Daniel Paisner realisiert. Bereits 2017 hat Vonn das Buch "Strong is the new beautiul" veröffentlicht. Darin gab die Ski-Queen Tipps zum Thema Lifestyle und gesunder Ernährung.

Das könnte Sie auch interessieren:

(Heute Sport)