14. Juni 2019

Marcel Hirscher denkt schon an Schneetrainings

Das klingt so gar nicht nach Karriereende! Marcel Hirscher ist in Gedanken schon bei den Schneetrainings, wie er am Freitag verriet.