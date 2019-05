Nach Lamoureux-Abgang: Caps binden Team-Goalie

Wiener Fans atmen auf. Jean-Philippe Lamoureux' Abgang zur Liga-Konkurrenz, Red Bull Salzburg, war ein Schlag ins Gesicht. Mit Bernhard Starkbaum scheint die Goalie-Frage in der Bundeshauptstadt aber geklärt zu sein.

Die Vienna Capitals verlängern mit dem österreichischen Nationalteam-Goalie. Das bestätigte der EBEL-Vizemeister am Donnerstag.

In der abgelaufenen Saison wurde der 33-Jährige aus Kloten, Schweiz, geholt, kam in der Regular Season aber nur auf zwölf Einsätze, musste in den Play-offs zusehen.

Bei der A-WM stieg er jüngst mit dem Nationalteam ab, absolvierte dabei drei von sieben Spielen, konnte dabei nicht immer überzeugen.

Mit Starkbaum sichern sich die Caps dennoch einen Schlussmann mit internationaler Erfahrung und einen verlässlichen Rückhalt.

Starkbaum: "Als ich im Winter zu den Caps kam, war es mein Ziel, dass ich – wenn möglich – längerfristig in Wien bleibe und es auch meine letzten Karrierestation sein soll. Mein Bestreben war es immer in meiner Heimatstadt zu spielen. Die letzten Monate im Caps-Jersey habe ich wirklich genossen. Wieder zu Hause auf dem Eis zu stehen, mit den tollen Fans im Rücken. Wir hatten in der vergangenen Saison eine super Truppe, leider hat es knapp nicht zum Titel gereicht. Nichtsdestotrotz bin ich überglücklich, dass ich in Wien verlängert habe."



(SeK)