Peinlich! Putin lässt sich feiern, fliegt auf die Nase

Wladimir Putin zählt zu den mächtigsten Männern der Welt. Sport-Events nützt der russische Machthaber gerne zur Selbstinszinierung. Putin als Alleskönner, Stratege, Sportskanone und Fan-Liebling.

Einen besonderen Platz in seinem Herzen nimmt Russlands Nationalsport Eishockey ein. Der 66-Jährige ließ sich in der Vergangenheit schon oft auf der Jagd nach dem Puck ablichten. Rechtzeitig zum Start der Eishockey-WM in der Slowakei schnürte auch Putin seine Schlittschuhe.

Die Veranstaltung wurde am Freitag eröffnet. Russland reiste mit einem Star-Ensemble und der klaren Gold-Vorgabe an, siegte am Freitag zum Auftakt souverän mit 5:2 gegen Norwegen.

In der Heimat ließ es hingegen das Staatsoberhaupt selbst krachen. Bei einem Show-Match in Sotschi wurde er Top-Scorer. Jubelnd drehte er danach eine Ehrenrunde durch den Rink, ließ sich vom Publikum feiern.

Dabei übersah er den roten Teppich, der inzwischen ausgerollt worden war. Putin stolperte und flog auf die Nase. Bis auf das angeknackste Ego blieb er unverletzt.

