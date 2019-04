Rochade im ÖSV! Giger wird Nachfolger von Pum

Der ÖSV hat einen Nachfolger für den scheidenden Sportdirektor Hans Pum gefunden. Toni Giger wird mit Ende Juli 2019 zum neuen Leiter für den Leistungssport im ÖSV. Außerdem wird Norwegens Speed-Coach Christian Mitter neuer Damen-Trainer.

"Nach intensiven Gesprächen wird, wie von vielen auch erwartet, Toni Giger Nachfolger von Hans Pum, der bei der letzten Präsidentenkonferenz sein Ausscheiden mit Ende Juli 2019 bekanntgegeben hat. Aufgrund der erweiterten Aufgabenstellung von Toni Giger, der zusätzlich noch für den Servicebereich verantwortlich bleibt, war die Notwendigkeit gegeben, den Alpinbereich zu verstärken, um die Kontinuität und Schlagkraft zu erhalten bzw. noch zu steigern", heißt es in einer ÖSV-Aussendung.

Auch am Trainer-Sektor tut sich einiges: "Es ist uns gelungen, für die Organisation und Struktur Alpin den langjährigen US-Verantwortlichen Patrick Riml zu gewinnen. Der bisherige Sportliche Leiter Damen Alpin Jürgen Kriechbaum wird spezielle Aufgaben im Nachwuchsbereich übernehmen und für gezielte Talentförderung verantwortlich sein. Als neuer Sportlicher Leiter Damen Alpin wird Christian Mitter, der seit über zehn Jahren in Norwegen tätig war und in den letzten drei Jahren dort die Herrenmannschaft betreut hat, bestellt", informiert der ÖSV weiter.

ÖSV-Präsident Peter Schröcksnadel ist zufrieden: "Kurz vor Aare habe ich öffentlich bekanntgegeben, dass ich daran denke, für den Skiverband eine geeignete Nachfolgestruktur und einen geeigneten Nachfolger zu finden. Der ÖSV ist ein sehr großer Verband mit 450 Athleten, 250 Trainern und Betreuern. Insgesamt haben wir im Leistungs- und Spitzensport circa 800 Beschäftigte. Einen solchen Verband zu führen, ist eine sehr große Verantwortung und keine einfache Angelegenheit. Meine Aufgabe wird es aber auch sein, die Struktur im ÖSV so zu gestalten, dass der sehr große sportliche und wirtschaftliche Erfolg weiterhin gesichert ist. Diese Umstrukturierungsmaßnahmen erfolgen im sportlichen und auch im administrativen Bereich. Ein zukunftsweisender Schritt wurde heute gesetzt und gerade im Alpinbereich ist es zudem gelungen, die weltbesten Trainer für den ÖSV zu verpflichten."

Toni Giger freut sich auf seine neue Aufgabe: "Die Zeit unter Hans Pum war sehr erfolgreich. Von da her ist es eine große Herausforderung für mich, in diese Fußstapfen treten zu dürfen. Wir haben ja in den letzten Jahren den Rennservice- und Technologiebereich aufgebaut, den ich teilweise weiterführen werde. Deshalb benötige ich vor allem im organisatorischen Bereich Unterstützung. Wir haben uns entschlossen, in der Struktur eine neue Funktion einzuführen. Diese wird Patrick Riml ausfüllen. Dabei geht es um die Organisation und Struktur im alpinen Skirennlauf. Dieser hat insofern eine Sonderstellung innerhalb des ÖSV, da er im Gegensatz zu anderen Sparten keine eigenen Sportstätten hat. Deshalb ist das alpine Training im Hinblick auf Trainingszeiten, Pistenbeschaffenheit, aber auch in puncto Sicherheit eine besondere Herausforderung. Patrick ist vor allem für die Optimierung all dieser Rahmenbedingungen verantwortlich und wird dadurch auch die sportlichen Leiter unterstützen."

Das könnte Sie auch interessieren:

(pip)