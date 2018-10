Rücktritt im heimischen Snowboard-Team

Rücktritt im österreichischen Snowboard-Team: Parallel-Boarderin Ina Meschik beendet ihre aktive Karriere.

"Zusammen mit meinen Einsätzen im Nachwuchsbereich war ich 13 Saisonen unterwegs, daher war es jetzt für mich an der Zeit, am Fundament für meine berufliche Zukunft zu bauen. Im Moment absolviere ich eine Ausbildung beim Bundesheer, die mir sehr gut gefällt. Ich möchte all die Erfahrungen, die ich im Snowboard-Zirkus gemacht habe, nicht missen – unabhängig davon, ob es gute oder schlechte gewesen sind", wird Meschik in einer ÖSV-Aussendung zitiert.

Knapp an Olympia-Medaille vorbei

Die 28-jährige Kärntnerin gehörte elf Saisonen lang dem ÖSV-Weltcup-Team an. Neben dem Triumph im Parallelriesentorlauf in Carezza (ITA) im Dezember 2016 fuhr die Villacherin sieben weitere Podestplätze im Weltcup ein. In der Saison 2015/16 landete Meschik in der Weltcup-Disziplinenwertung des Parallelslaloms auf Platz drei.

Bei den Olympischen Winterspielen in Sotschi 2014 schrammte Meschik als Vierte im Parallelriesentorlauf nur hauchdünn an einer Medaille vorbei.



Das könnte Sie auch interessieren:

(mh)