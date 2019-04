Ski-Ikone Maze schimpft auf einen Ex-ÖSV-Trainer

Tina Maze hat im Skizirkus alles gewonnen, was es zu gewinnen gibt. Gold bei Olympia und Weltmeisterschaften, Gesamtweltcup und drei kleine Kristallkugeln. Sie meint, dass es beinahe nicht so gekommen wäre. Schuld daran sei ein Ex-ÖSV-Trainer, der nun in Slowenien anheuern soll.

Dabei handelt es sich um Janez Slivnik. In der vergangenen Saison coachte er Österreichs Riesentorlauf-Herren. Jetzt zieht es ihn zurück in die Heimat, er soll in der kommenden Saison Damen-Chefcoach bei den Slowenen werden.

Maze ist darüber zutiefst empört. "Welch mutige Entscheidung! Ich hoffe, dass er ein reiferes Verhalten an den Tag legt", poltert sie. "Er und die anderen 'Experten' haben fast meine Karriere zerstört."

Details über ihre früheren Probleme mit Slivnik wollte die heute 35-Jährige nicht verraten. Vielleicht passiert das noch in der kommenden Ski-Saison …

(red)