Ski-Queen Mikaela Shiffrin hat auch goldene Stimme

Marcel Hirscher und Mikaela Shiffrin – zwei Ausnahmeathleten dominieren seit vielen Jahren den alpinen Ski-Zirkus. Shiffrin stellte zuletzt sogar den heimischen Superstar in den Schatten. In Sachen Preisgeld hatte die US-Amerikanerin in der abgelaufenen Saison die Nase vorne: 780.000 Euro gegen 497.500 Euro.

Drei Mal in Folge gewann sie den Gesamtweltcup. Sie hält bei 60 Weltcupsiegen. Ihre Karriere vergoldete sie schon mit zwei Olympiasiegen und fünf Weltmeistertitel. All das schaffte Shiffrin mit zarten 24 Jahren.

Dass sie mit außergewöhnlichem Talent gesegnet ist, steht außer Frage. Wie ein aktuelles Instagram- und Twitter-Video belegt, beschränkt sich ihr Potenzial aber nicht nur auf das Können im Schnee.

Shiffrin ist mit akustischer Gitarre zu sehen und singt. Und wie! Die Stimme der jungen Athletin begeistert ihre Fans. Wir wollen mehr davon, Mikaela!

Die Bestverdiener im Sport

Das könnte Sie auch interessieren:

(SeK)