Ski-Queen Vonn bedankt sich bei drei ÖSV-Stars

Wann beendet Lindsey Vonn die Ski-Karriere? Das Comeback in Cortina verlief nicht nach Wunsch, die 34-Jährige gab mit ihrem Tränen-Auftritt im TV Rätsel auf: "Eigentlich wollte ich nicht aufhören. Aber ich kann nicht mehr, die Schmerzen sind zu groß. Ich weiß nicht, was ich noch machen soll", weinte sie bitterlich. Dann gab es Dankesworte für ihre Kolleginnen.

In einer Twitter-Meldung erklärt Vonn: "Ich habe so viel zu verarbeiten. Aber bevor ich das tue, muss ich mich bei Cortina für die Liebe und Unterstützung an diesem Wochenende bedanken. Von den Veranstaltern über die Fans bis hin zu den Journalisten; Jeder war so nett zu mir in meinem emotionalen Zustand. Und vor allem danke ich den Athleten, die auch daran gedacht hatten, mich nach meinem Lauf zu trösten. Sie haben meinen letzten Lauf in Cortina so besonders gemacht. Sofia Goggia, Conny Hütter, Laurenne Ross, Ragnhild Mowinckel, Ilka Stuhec, Stephanie Venier, Tina Weirather, Ramona Siebenhofer und Kajsa Lie. Danke für die Freundlichkeit und den Respekt, den ihr mir gegenüber gezeigt habt."

Wann Vonn die Latten endgültig ins Eck steht, lässt sie weiter offen. Fest steht: Kommendes Wochenende stehen die Abfahrt und der Super-G in Garmisch am Programm, die nächsten Speed-Events sind dann schon die WM-Rennen in Are. "Ich bin nicht sicher, ob ich in Garmisch sein werde", kündigte Vonn an. "Ich muss in den kommenden Tagen einige harte Entscheidungen treffen."

