29. Oktober 2018

Sölden-Rennen wird in Saalbach nachgetragen

Tolle Nachrichten für Österreichs Ski-Fans! Der am Sonntag in Sölden abgesagte Herren-Riesentorlauf bleibt in Österreich und wird in Saalbach nachgeholt.