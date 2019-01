Sorge nach Heli-Einsatz, Kitz zittert um Tiroler Köll

Dominik Paris feierte seinen dritten Sieg in Kitzbühel. Der Südtiroler triumphierte in der Abfahrt am Freitag vor Beat Feuz (SUI) und ÖSV-Überraschung Otmar Striedinger.

Das Rennen wurde von einem schweren Crash im Zielschuss überschattet. Mit der hohen Startnummer 45 kam Alexander Köll vor dem Zielsprung zu Sturz und blieb kurz vor der Zieleinfahrt liegen.

Der Mann im schwedischen Rennanzug wurde lange behandelt, das Rennen war unterbrochen. Der Hubschrauber musste den 28-Jährigen bergen und ins Krankenhaus bringen. Über seinen Gesundheitszustand ist aktuell wenig bekannt.

Sorge um Tiroler



Köll startet zwar für Schweden, ist aber ein Tiroler. Er wurde 1990 in Matrei in Osttirol geboren.

Im ÖSV hätte es für ihn nicht für einen Kaderplatz gereicht, darum geht er für Schweden an den Start. Köll besitzt auch eine schwedische Staatsbürgerschaft.



