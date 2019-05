Vonn: "Schäme mich nicht für Narben und Cellulite"

"Das beste dritte Rad am Wagen", schreibt Karin Kildow, Schwester von Ski-Superstar Lindsey Vonn, auf Instagram und teilt ein Foto. Darauf zu sehen: Die beiden Schwestern gemeinsam mit Eishockey-Crack P. K. Subban.

Der Nashville-Verteidiger zählt zu den Besten seiner Zunft. Privat ist er mit der ehemaligen Ski-Queen Vonn liiert, die vor Kurzem ihren Rücktritt erklärt hat.

Gemeinsam schlendern sie über den Strand von Miami und genießen die Sonne. "Gang gang", kommentiert Subban. Vonn nimmt sich etwas mehr Zeit und analysiert das Foto eingehend.

"Fünf Wochen ist meine Operation am Knie her. Seitdem habe ich nicht viel trainieren können. Am letzten Wochenende war ich am Strand von Miami. Keine Muskeln, neue Narben und Cellulite zur Schau gestellt", schreibt Vonn.

Selbstbewusst fügt sie an: "Obwohl ich komplett außer Form bin, bin ich stolz auf meinen Körper und schäme mich nicht, im Bikini herumzulaufen."

Lindsey Vonn hört auf

