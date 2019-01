Vonn weint bitterlich und redet vom sofortigen Ende

Nach den bitteren Enttäuschungen an ihrem Comeback-Wochenende in den beiden Abfahrten von Cortina schied Lindsey Vonn im Super-G auf der Trofana aus.

Vor laufender ORF-Kamera ließ die 34-jährige US-Amerikanerin ihrem Frust freien Lauf. "Es war sehr emotional heute, ich habe so gute Erinnerungen an Cortina!", platzte es aus Vonn heraus. "Ich muss immer noch weinen! Ich weiß nicht, was ich noch machen soll, die Schmerzen im Knie sind so groß!"

"War es das etwa mit der Karriere?", fragte der ORF-Reporter nach. "Ich glaube schon", stammelte die völlig aufgelöste einstige Speed-Queen, die in ihrer Karriere 82 Weltcup-Rennen gewann. "Ich muss noch darüber nachdenken, aber es kann sein. Ich muss überlegen."

Das könnte Sie auch interessieren:

(Heute Sport)