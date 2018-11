Vor Todescrash: Barandun filmte Gleitschirm-Flug

Die Schweiz trauert um einen hoffnungsvollen Ski-Athleten! Gian Luca Barandun verunglückte bei einem Unfall mit dem Gleitschirm tödlich. Der 24-Jährige filmte sich noch zwei Tage davor dabei, wie er den starken Wind zum Surfen auf dem Schnee nutzte.

Tödlicher Unfall



Am Wochenende nahm Barandun in der Nähe von Laax an einem Schulungsflug teil und verunglückte nach einem sogenannten Steilspiralen-Manöver. Der Aufprall war so heftig, dass Barandun noch auf der Unfallstelle verstarb.

Nachwuchs-Hoffnung



Barandun gehörte dem A-Kader an und war in den Speed-Disziplinen einer der Hoffnungsträger. Letzte Saison fuhr der Bündner auf Platz 15 in der Lauberhorn-Abfahrt in Wengen. In der Kombi von Bormio wurde er Neunter – sein bestes Weltcup-Ergebnis.

