Weißwurst-Party: Arnie kann sogar dirigieren

Schon zum 28. Mal ging am Freitagabend die legendäre Weißwurstparty beim Stanglwirt in Going über die Bühne. Unter den 2.500 Gästen waren wieder dutzende Promis, Stars und Sternchen. Angeführt von Arnold Schwarzenegger, der in ungewohnter Rolle glänzte.

Der "Terminator" hatte zwar die kurzfristig vorverlegte Abfahrt auf der Streif verpasst, ließ sich dadurch aber die Laune nicht verderben.

"Es ist ein ganz spezielles Hotel. Es ist nicht nur das grünste Hotel in Europa, es hat auch die besten Zimmer, die beste Bedienung und das beste Essen. Hier gibt´s die besten Schnitzel", lobte die "Steirische Eiche", offenbar von den Weißwürsten nur wenig angetan.

Und wie wird man die Kalorien danach wieder los? Auch das konnte "Arnie" beantworten: "Es gibt hier einen gigantischen Fitnessraum mit den besten Geräten. Ich hab heut schon eineinhalb Stunden trainiert."

Kondition bewies Schwarzenegger auch in ungewohnter Rolle. Der Action-Held ließ es sich nicht nehmen, die Bundesmusikkapelle Going beim Klassiker "Dem Land Tirol die Treue" zu dirigieren.

Neben dem "Terminator" mischten sich auch Stars wie Volks Rock´n´Roller Andreas Gaballier, Schauspieler Mario Adorf, Sterne-Koch Alfons Schuhbeck, der für das leibliche Wohl sorgte, oder die Ski-Legende Stephan Eberharter unter die Feierwütigen.

