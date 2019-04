Wiener Fan-Magneten – Capitals hängen Austria ab

Ist Wien die Sport-Hauptstadt Österreichs? Nur bedingt. Rapid und die Austria haben in der Bundesliga nichts mit dem Titelfight zu tun. Die Capitals mussten sich im Eishockey-Finale dem KAC geschlagen geben. Immerhin lebt im Handball (Fivers, Westwien), Basketball (BC Vienna) und American Football (Vikings, Dragons) die Titelchance.

Zuschauerzahlen der Wien-Klubs



Rapid 239.940

Capitals 175.216

Austria 142.103

Sport-Club 18.245

Vienna 8.046

Fivers 7.878

FAC 7.336

BC Vienna 7.200

Westwien 6.200

Vikings 5.892

Doch wer lockt in dieser Saison die meisten Fans in die Arena? "Heute" machte den Check. Ergebnis: Rapid hat die Nase vorne. In 14 Bundesliga-Heimspielen besuchten 239.940 Fans das Allianz Stadion (siehe Grafik rechts). Auf Platz zwei liegt aber nicht Stadtrivale Austria Wien, sondern es folgen die spusu Vienna Capitals mit 175.216 Zuschauern.

Die Austria hat noch zumindest zwei Heimspiele, kann die Eishockey-Cracks aber trotz des höheren Zuschauer-Schnitts (10.150 in 14 Heimpartien gegen 4.735 in 35 Caps-Heimspielen) wohl nicht mehr einholen.

Capitals-Manager Franz Kalla meint: "Das zeigt, dass Eishockey in Wien auf dem Vormarsch ist. Wir haben uns als 'Big Player' etabliert."

