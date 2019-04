Wilder Fight! KAC schafft Ausgleich gegen Capitals

Der KAC hat den Ausgleich in der EBEL-Finalserie gepackt. Gegen die Vienna Capitals feierten die Kärntner einen knappen 1:0-Heimsieg (1:0, 0:0, 0:0). Am Donnerstag, 19:15 Uhr, geht es in Wien mit Spiel drei weiter.

Der Rekordmeister kam von Anfang an besser in Game 2 der Best-of-Seven-Final-Serie. Die spusu Vienna Capitals gerieten immer wieder schwer unter Druck, Jean-Philippe Lamoureux konnte sich aber mehrmals auszeichnen. Doch nach 18. Minuten war der Caps-Goalie geschlagen. Stefan Geier fälschte einen Distanz-Hammer von Adam Comrie zum 1:0 für die Rotjacken hab.

Es war ein extrem kampfbetontes Spiel, Tore im zweiten Drittel durften die Fans aber nicht bewundern. Doch war einige Male unheimlich knapp. Die Spieler wirkten nervös, fielen teilweise hin, somit ergaben sich zahlreiche kuriose Szenen. Die beiden Goalies zeigten aber eine Top-Performance.

Die Capitals versuchten alles, doch die Scheibe wollte einfach nicht rein. Es blieb beim hart umkämpften 1:0-Sieg für den KAC, in der Serie stehen nun beide Teams bei einem Heimsieg.



Das könnte Sie auch interessieren:

(pip)