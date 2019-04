Zwei Karten für spusu Vienna Capitals vs. KAC

Event: spusu Vienna Capitals - KAC

Datum: Montag, 22. April 2019, ab 17 Uhr

Location: Erste Bank Arena, Attemsgasse 1, 1220 Wien

Am kommenden Ostermontag, 22. April 2019, steigt Spiel 5 der Finalserie gegen den EC-KAC in der Erste Bank Arena in Wien (Face-Off: 17 Uhr). Die Caps-Heimstätte ist fast ausverkauft, daher heißt es jetzt: Mitspielen & gewinnen! "Heute" verlost zwei Karten für dieses Spiel in der Erste Bank Arena.

Alles über Vienna Capitals erfahren Sie hier: www.vienna-capitals.at

Um den vollen Funktionsumfang dieser Webseite zu erfahren, benötigst Du JavaScript.

Das Gewinnspiel ist aktiv bis Montag, 22. April, 12.30 Uhr. Die Gewinner werden via Mail verständigt. Barauszahlung und Rechtsweg sind ausgeschlossen.

Das könnte Sie auch interessieren:

(Heute Sport)