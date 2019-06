"Blutige G'schicht!" 9. WM-Gürtel für den Bambikiller

Die Wrestling-Weltmeisterschaft in Graz war ein voller Erfolg! Vor allem für Österreichs Aushängeschild Chris "Bambikiller" Raaber, der sich im Stahlkäfig seinen neunten Schwergewichts-Titel erkämpfte. Wir haben uns mit dem Steirer kurz nach seinem großen Triumph unterhalten.

"Ja bist du deppat, das war eine blutige G'schicht", sagt uns der Bambikiller am Telefon - mittlerweile ist es 2:44 Uhr in der Früh. Irgendwo auf der Autobahn zwischen Graz und Leoben feiert der mittlerweile neunfache Weltmeister mit "Heute".

"Einer der größten Momente in meiner Karriere", schreibt "Bambi" auch auf seiner Facebook-Seite. Neun Titel auf vier Kontinenten können sich sehen lassen. Nummer neun, den Gürtel der deutschen POW (Power of Wrestling) musste sich der Leobener gegen Brody Steele aus Kanada hart verdienen.

"Käfig-Küssen ist keine Gaudi!"

Die Analyse: "Weißt du, wenn man den brutalen Käfig küsst, das ist keine Gaudi!", erzählt uns der Bambikiller - sein Sohn, Bambikiller Jr., interveniert für seinen Liebling: "Sag ihm bitte, dass der Rock'n'Roller auch gewonnen hat!"

"Ich habe nichts mehr gesehen, weil das Cut gleich am Anfang passiert ist. Es war eine sehr knappe Sache, aber die Fans haben mich unheimlich angetrieben. Die Stimmung was extrem genial, absolute Gänsehaut", so Österreichs Wrestling-Aushängeschild weiter.

So richtig realisieren wird der Bambikiller den nächsten Meilenstein erst morgen: "Wenn ich mich dann aus dem Bett rolle, dann habe ich sicher einen breiten Grinser im Gesicht!"

Allerdings gibt es ein Problem: Im Hause Bambi wird der Platz schön langsam eng. "Ich muss einmal schauen, wo ich den 9. Titel hintue, der ist schon sehr schön, vielleicht müssen dann andere Gürtel in den Keller."



