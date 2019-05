"WM im Stahlkäfig lässt mich nicht ruhig schlafen!"

Das Wrestling-Highlight des Jahres steht an! Am 1. Juni 2019 steigt in Graz die große Wrestling-Weltmeisterschaft, schon über 1000 Karten sind verkauft, alle wollen den Bambikiller im Titel-Fight mit Brodi Steele sehen - erstmals im Stahlkäfig!

"Heute"-Wrestling-Redakteur Phillip Platzer mit dem Bambikiller (Bild: heute.at) "Heute"-Wrestling-Redakteur Phillip Platzer mit dem Bambikiller (Bild: heute.at)

Am Samstag den 1. Juni geht's in der Schwarzlhalle in Graz rund, die modernen Gladiatoren steigen wieder in den Wrestling-Ring. Das große Highlight: Chris "The Bambikiller" Raaber will seinen 9. Weltmeisterschafts-Titel erringen. Sein Gegner im Stahl-Käfig ist der POW-Champion Brody Steele, es ist ihr erster Einzelkampf gegeneinander.

Stahl-Monster aus Deutschland

Der Käfig wiegt 2,5 Tonnen und wird extra mit zwei LKW aus Deutschland angeliefert. Innerhalb von 15 Minuten kann das Stahl-Ungetüm aufgebaut werden.

"Das ist schon etwas ganz, ganz Besonderes. Man muss sich speziell auf den Kampf einstellen, kann sich auch leichter verletzen. Wie heftig das ist, weiß man erst, wenn man in dem massiven Teil drin steht", weiß Österreichs Wrestling-Aushängeschild Chris Raaber.

Bambikiller: "Kann bis 4 Uhr nicht schlafen"

Und schon nervös? "Eigentlich bin ich vor Kämpfen ganz entspannt, aber diesmal bin ich schon sehr aufgeregt. Letzte Nacht konnte ich bis 4 Uhr nicht schlafen, weil ich weiß, was da auf mich zukommt."

Ein weiteres Highlight: Catch-Legende Franzl Schuhmann wird gemeinsam mit dem RocknRolla gegen Michael Kovac und Mike Jaritz antreten. "Wir haben das Kontingent auf 1.700 Besucher aufgestockt, die Halle wird sicher extrem laut", freut sich der Bambikiller auf das Wrestling-Spektakel.

Catch-Wrestling Weltmeisterschaft 2019

Samstag, 1. Juni 2019 ab 19:30

Schwarzlhalle, Graz Schwarzlsee

Karten gibt's zum Beispiel bei Ö-Ticket!





Das könnte Sie auch interessieren: