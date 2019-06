5x2 Tickets für's Prater Catchen + Shirts gewinnen

Das legendäre Prater Catchen in Wien geht in die nächste Runde - heuer gibt's am 5. und 6. Juli gleich zwei Events. Organisator Marcus Vetter jubelt über 20 hochkarätige Wrestler, auch das rot-weiß-rote Aushängeschild, der "Bambikiller", ist mit dabei.

5x2 Tickets für's Prater-Catchen plus ein signiertes T-Shirt zu gewinnen! (Bild: heute.at) 5x2 Tickets für's Prater-Catchen plus ein signiertes T-Shirt zu gewinnen! (Bild: heute.at)

Mit "Heute" könnt ihr sogar gratis zum Prater Catchen! Wir verlosen 5x2 Tickets für den 5. Juli plus ein vom Bambikiller signiertes T-Shirt dazu! Einfach hier mitspielen!

Das Gewinnspiel ist bis Montag, den 24. Juni, 12:00 Uhr aktiv.

"Wien ist und bleibt die Catch-Hauptstadt in Europa", meint Organisator Marcus Vetter im "Heute"-Talk und freut sich auf zwei unglaubliche Abende: "Alofa, der Cousin von The Rock und Roman Reigns ist dabei, der japanische Superstar Tajiri, auch der Bambikiller im WM-Kampf gegen den Deutschen Spalter. Außerdem die Legenden Franz Schlederer und Franz Schuhmann, der bei uns seinen Abschiedskampf bestreiten wird."

Das Main-Event am Freitag wird Chris "Bambikiller" Raaber gegen Pascal Spalter bestreiten. "Als Kind war ich immer am Heumarkt und habe davon geträumt, auch einmal um den Schwergewichtstitel anzutreten. Dann auch noch in Wien, das ist einzigartig. Solche Kämpfe sind immer ein großes Highlight", so der Steirer.

Prater Catchen 2019

Festzelt bei der Lilliput-Bahn, Prater Wien

5./6. Juli 2019

ab 19:30 Uhr

