Absolutes Chaos in der WWE vor Survivor Series

In der WWE regiert vor der großen Survivor Series das absolute Chaos! Eine Woche vor dem traditionellen PPV blieb in der WWE kein Stein auf dem anderen. Der absolute Schocker passierte bei Smackdown!

Publikumsliebling Daniel Bryan drehte plötzlich durch und attackierte WWE-Champion AJ Styles. Die Attacke gipfelte in einem Titelmatch. Ein Low-Blow von Daniel sorgte für die Vorentscheidung, mit dem Running Knee holte sich Bryan den Titel - Somit wird auch Bryan am Sonntag gegen Universal-Champion Brock Lesnar antreten. Daniel hatte noch nicht genug und attackierte AJ nach dem Match - der endgültige Heel-Turn!

Bei der Survivor Series geht es auch wieder zwischen Raw und Smackdown um die Vorherrschaft. Welche Show ist die Nummer eins? Im großen 5-on-5-Elimination-Match dürfte Raw einen monströsen Vorteil auf seiner Seite haben. Braun Strowman zieht für die Montags-Show in die Schlacht. Sollte er den Sieg nach Hause holen, bekommt er ein weiteres Titelmatch und auch seine Rache gegen Baron Corbin, der ihm bei Crown Jewel den Gürtel kostete. Neben Strowman ziehen Bobby Lashley, Drew McIntyre, Dolph Ziggler und Finn Balor in die Schlacht. Team Smackdown besteht aus Samoa Joe, Jeff Hardy, Shane McMahon, The Miz und Rey Mysterio.

Ein weiteres Highlight musste leider abgesagt werden. Raw Womens Champion Ronda Rousey sollte eigentlich gegen Smackdowns Titelträgerin Becky Lynch antreten, doch die Irin verletzte sich bei der Invasion von Raw schwer. Nia Jax brach ihre Nase, zusätzlich wurde eine Gehirnerschütterung festgestellt. Nun wird sie Charlotte Flair gegen Rousey vertreten.

In der Nacht von Sonntag auf Montag steigt die WWE Survivor Series. Ab 0:00 gibt's die Kickoff-Show, das Haupt-Event startet um 1:00 Uhr!

Alle Matches im Überblick:

Tag-Team-Elimination-Match:

Team Raw: Chad Gable & Bobby Roode, The Ascension, The B-Team, The Revival & The Lucha House Party vs. Team SmackDown: The New Day, The Usos, SAnitY, The Colons & Luke Gallows & Karl Anderson

WWE Cruiserweight Championship

Buddy Murphy (c) vs. Mustafa Ali

Raw vs. SmackDown: Champion vs. Champion Non-Title Match

Raw Tag Team Champions AOP vs. SmackDown Tag Team Champions The Bar: Cesaro & Sheamus

Womens 5-on-5 Traditional Survivor Series Elimination Match

Team Raw: Mickie James, Nia Jax, Natalya, Tamina & Ruby Riott (w/ Team Captain: Alexa Bliss) vs. Team SmackDown: Carmella, Asuka, Naomi, Sonya Deville und eine Überraschungsteilnehmerin

Mens 5-on-5 Traditional Survivor Series Elimination Match

Team Raw: Bobby Lashley, Drew McIntyre, Braun Strowman, Dolph Ziggler & Finn Bálor vs.

Team SmackDown: Samoa Joe, Jeff Hardy, Shane McMahon, The Miz & Rey Mysterio



Raw vs. SmackDown: Champion vs. Champion

United States Champion Shinsuke Nakamura vs. Intercontinental Champion Seth Rollins

Raw vs. SmackDown

Raw Womens Champion Ronda Rousey vs. Charlotte Flair

Raw vs. SmackDown: Champion vs. Champion Match

WWE Universal Champion Brock Lesnar vs. WWE Champion Daniel Bryan

Das könnte Sie auch interessieren:

(Heute Sport)