Feiger Fan attackiert WWE-Legende Bret Hart

Der Abend vor der WWE Wrestlemania ist traditionell für die Legenden reserviert. Die klassische Hall-of-Fame Zeremonie wurde aber von einem unnötigen Zwischenfall überschattet.

Der Moment hätte extrem emotional werden sollen, doch ein feiger Fan ruinierte ihn. Bret "The Hitman" Hart hielt die Rede für seinen verstorbenen Cousin Jim "The Anvil" Neidhart, als plötzlich ein Fan in den Ring stürmte und die WWE Legende niederriss.

Die TV-Kameras schalteten sofort weg, einige Fans filmten aber mit. Der Angreifer wurde von Dutzenden Wrestlern und Securitys entfernt und bekam sein Fett weg.

(pip)